Partorire senza dolore all' ospedale di Viterbo ora si può | arriva la partoanalgesia attesa da anni

A partire dal primo maggio, all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, viene introdotta la partoanalgesia, una procedura che consente alle future mamme di alleviare il dolore durante il travaglio. Questa novità rappresenta un cambiamento importante per la struttura sanitaria locale, offrendo un’opzione in più per le donne in gravidanza. La partenza di questo servizio risponde a una richiesta di lungo corso e mira a migliorare l’esperienza delle gestanti durante il parto.

La sanità viterbese si prepara a colmare una lacuna storica. Dal primo maggio, all’ospedale Santa Rosa, prende il via la partoanalgesia, un percorso assistenziale pensato per permettere alle future mamme di affrontare il travaglio in modo più sereno e in totale sicurezza. L’obiettivo, secondo la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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