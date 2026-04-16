Partorire senza dolore all' ospedale di Viterbo ora si può | arriva la partoanalgesia attesa da anni

A partire dal primo maggio, presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo, sarà disponibile la partoanalgesia, una procedura che consente alle donne di alleviare il dolore durante il travaglio. Questa novità rappresenta un intervento atteso da anni dalla sanità locale, che mira a migliorare l’esperienza delle future mamme durante il parto. La nuova procedura si inserisce in un percorso assistenziale dedicato a garantire maggior comfort e sicurezza alle partorienti.

La sanità viterbese si prepara a colmare una lacuna storica. Dal primo maggio, all’ospedale Santa Rosa, prende il via la partoanalgesia, un percorso assistenziale pensato per permettere alle future mamme di affrontare il travaglio in modo più sereno e in totale sicurezza. L’obiettivo, secondo la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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