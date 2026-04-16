Parole in libertà anche quelle che vanno oltre l’argomento trattato offensive e irriverenti

Parole in libertà, anche quelle che si discostano dall'argomento principale, offensive e irriverenti, sono al centro di questa riflessione. La frase, che dà il titolo alla nota, si ispira a un concetto diverso rispetto a quello originario di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo agli inizi del Novecento, movimento artistico e culturale che aveva una visione ben precisa delle parole e del loro ruolo.

Le Parole in Libertà citate nel titolo di questa nota esprimono ben altro che le stesse significavano secondo Filippo Tommaso Marinetti, fondatore, agli inizi del secolo scorso, del Futurismo, movimento culturale multidisciplinare. Detto in maniera striminzita, quel movimento scuoteva un pò le coscienze affinché prendessero la giusta distanza dagli studi classici che fino a allora erano rimasti allo stato di come erano stati concepiti. Venendo alla realtà attuale, è facile notare la frequenza di comportamenti ripetitivi, anche se non proprio esemplari. Iniziando da fatti attuali, si può notare che, in cantina, quando si stura una botte con...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Anche Starmer perde le staffe con Trump: “Sui soldati Nato in Afghanistan parole offensive del presidente Usa”Roma, 23 gennaio 2026 – Anche il primo ministro britannico Keir Starmer ha perso le staffe con Trump. Gravina si scusa per la frase sugli sport dilettantistici: “Parole che non volevano essere offensive”(Adnkronos) – Gabriele Gravina si dimette da presidente della Figc oggi, giovedì 2 febbraio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Diritti, ambiente e futuro: a Bari torna il festival Parole in libertà; Libertà di parola e parole in libertà: incontro a Caltanissetta il 14 aprile; Nel carcere di Rebibbia nasce il parco Abbracci in libertà; Chieti al voto: le parole di D'Amico sono fuoco amico su Legnini e il centrosinistra in campagna elettorale. Libertà di parola e parole in libertà: incontro a Caltanissetta il 14 aprileCaltanissetta si prepara ad accogliere un nuovo momento di riflessione culturale e civile. Martedì 14 aprile, alle ore 17:30, la Sala ... radiocl1.it Lo sgomento della Fnomceo: Da Venturi parole in libertà che rischiano di scatenare una spaccatura tra le professioniQuelle pronunciate dall’Assessore alla sanità dell’Emilia Romagna, Sergio Venturi, parlando ieri al Congresso Fials, ci sembrano ‘parole in libertà’, che rischiano però di creare una spaccatura sia ... quotidianosanita.it Rabbia e delusione nel parole del tecnico del #RealMadrid dopo il ko con il Bayerm. Per Arbeloa la partita è finita quando l'arbitro Vincic ha estratto il secondo giallo a #Camavinga per un fallo su Kane sul 2-3 (sul 4-4 complessivo). Poi la gara è finita 4-3 - facebook.com facebook Il CorSport riprende le parole di Gimenez: "Tornerò al 100%" x.com