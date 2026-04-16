Parcheggi e app Rete per Lecco | Semplificazione senza realtà

Recentemente il sindaco di Lecco ha dichiarato che il problema dei parcheggi non sussiste perché è possibile trovare posti auto utilizzando un’app. Questa affermazione ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti della rete territoriale, che contestano questa visione, sottolineando come la situazione reale di residenti, commercianti e turisti sia più complessa di quanto suggerito. La discussione riguarda principalmente l’efficacia delle soluzioni digitali rispetto alle esigenze pratiche quotidiane.

Le recenti dichiarazioni del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che afferma che il problema dei parcheggi non esiste perché è possibile trovare posti auto tramite un'app, appaiono una semplificazione che non tiene conto della realtà quotidiana di residenti, commercianti e turisti.Il punto non è.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rete per Lecco: "Non solo viabilità senza visione, anche sistema parcheggi contro cittadini, commercio e turismo" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Parcheggi a Milano: le migliori app per evitare multe e stress; App per la sosta gratis: Così portiamo clienti nei negozi del centro; Il parcheggio dell'aeroporto d'Abruzzo ora si può pagare anche con il Telepass; Marigliano, parcheggio su strisce blu si paga con l’app Telepass. Parcheggi a Bergamo, totem e app per spostare le auto dalle strisce blu ai parking: ecco dove e comeSi chiama «Atb Parking» ed è un nuovo programma di gestione della sosta in città. Un piano che ha l’obiettivo di incentivare gli automobilisti a prediligere i parcheggi in struttura, rispetto alla ... bergamo.corriere.it Moscati. Dopo nove anni riprendono il lavori al parcheggio multipiano #ospedale #parcheggio #avellino #OspedaleMoscati #telenostra facebook