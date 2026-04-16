La comunità di Massa è sotto shock dopo la morte di un uomo davanti al suo bambino. La polizia ha arrestato un sospetto che si trova ora in carcere. Le indagini si concentrano sui dettagli della vicenda e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. I dettagli ufficiali dell’accaduto sono stati resi noti dalle autorità nelle ultime ore.

La giustizia muove i suoi primi, determinati passi nel fango di una tragedia che ha sconvolto la comunità di Massa. Il Tribunale per i Minorenni di Genova, al termine di un teso interrogatorio di garanzia, ha deciso che il 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni deve restare dietro le sbarre. Il fermo è stato convalidato e nei confronti del giovane è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Il ragazzo è considerato una figura chiave nel brutale pestaggio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma, un atto di violenza gratuita consumatosi sotto gli occhi di un bambino di soli 11 anni, figlio della vittima.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papà muore davanti al figlioletto, c’è la svolta: “Proprio lui in carcere”

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