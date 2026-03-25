Un uomo rientra a casa nelle prime ore del mattino, visibilmente alterato dall’alcol. Si presenta agitato e mostra comportamenti aggressivi, arrivando a colpire i carabinieri intervenuti. Il figlioletto, presente nell’abitazione, chiede aiuto durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno cercato di calmare l’uomo, che ha opposto resistenza durante l’intervento.

È rientrato a casa alle prime luci del mattino in evidente stato di alterazione: ubriaco, agitato e sempre più aggressivo. Una situazione degenerata in pochi minuti, tanto da spingere il figlio minorenne, terrorizzato dal comportamento del padre, a chiamare il numero unico per le emergenze temendo per la propria incolumità. È successo ad Adro, nella mattinata di martedì 24 marzo: in breve tempo sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Un intervento tutt’altro che semplice: alla vista dei militari, l’uomo – un 38enne – non si sarebbe calmato, ma avrebbe reagito con violenza, scagliandosi contro di loro nel tentativo di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Il papà rincasa ubriaco e violento, il figlioletto chiede aiuto: lui aggredisce i carabinieri

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