Durante un incontro a Stoccarda, Jasmine ha improvvisamente pianto nel corso di un game perso contro la tennista turca. La scena si è verificata in un momento difficile per l’atleta, che ha mostrato segni di stress e tensione. Le sue lacrime sono state notate durante la partita, lasciando trasparire un stato emotivo fragile. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti, ma il momento ha attirato l’attenzione dei presenti.

Non più tardi di un anno fa, Renzo Furlan consegnò urbi et orbi il messaggio lasciato con fiducia alla figlioccia Jasmine Paolini: "Spacca la pallina". Era stata una delle ricette chiave per la sua ascesa in top 10, dopotutto: fame in campo, sorriso fuori. A distanza di un anno, la toscana sembra aver perso l’una e l’altro: nel 2026 ha raccolto solo 9 successi e ben 8 sconfitte, conseguendo come miglior risultato la semifinale al Wta di Merida. E vivendo forse l’apice della crisi a Stoccarda: non tanto (o meglio, non solo) per il ko contro la turca Sonmez, quanto perché Paolini, nel bel mezzo del game in cui poteva conquistare il controbreak, è scoppiata a piangere.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolini, tutti i tormenti dietro le lacrime di Stoccarda

Notizie correlate

Jasmine Paolini e le lacrime a Stoccarda: periodo complicato per l’azzurra e gestione del team in discussioneLa stagione 2026 di Jasmine Paolini si sta delineando, fin qui, come un percorso irregolare, segnato più da ombre che da reali segnali di continuità.

Jasmine Paolini scoppia in lacrime in campo, il crollo shock davanti a tutti. Cosa succedeIl mondo del tennis italiano osserva con apprensione il momento buio di una delle sue stelle più luminose.