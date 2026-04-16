Palazzo Forti prolungata mostra Ápeiron e rilanciato il dialogo con la città

A Palazzo Forti è in corso la mostra “Ápeiron | Senza confini”, curata da Patrizia Nuzzo e Isabella Brezigar, che sarà visitabile fino al 3 maggio. La mostra propone un percorso espositivo che invita i visitatori a esplorare temi legati all'arte e al limite senza limiti di tempo. L'apertura prolungata permette di accogliere un pubblico più ampio e di favorire l'interesse verso le opere presentate.

La mostra “Ápeiron Senza confini”, curata da Patrizia Nuzzo e Isabella Brezigar, resterà aperta fino al 3 maggio. Una proroga resa necessaria dal forte interesse del pubblico. In 12 giornate di apertura sono stati infatti registrati oltre 2.600 visitatori, un dato che conferma la vitalità con.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate A Palazzo Forti la mostra “Ápeiron. Senza confini”Palazzo Forti spalanca i propri battenti e torna ad accogliere la cittadinanza con una nuova iniziativa. Campania, allerta meteo prolungata: nuova perturbazione e venti forti da mercoledì, rischio mareggiate sulle coste.La Campania si prepara a un peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di una perturbazione atlantica che interromperà una breve fase... Panoramica sull’argomento L'arte contemporanea torna a Palazzo Forti, prime esposizioni dopo la vendita a Fondazione Cariverona: «Diventi un centro culturale permanente»Inaugurata giovedì sera le «prime» mostre di arte contemporanea a Palazzo Forti fatta dal Comune, frutto di una sinergia con Fondazione Cariverona e Veronafiere. Le «prime», s’intende, da quando nel ... corrieredelveneto.corriere.it Bentornato, Palazzo Forti! A Verona inaugura Ápeiron | Senza confiniVerona torna finalmente a varcare la soglia di uno dei suoi spazi più simbolici, e lo fa con l’energia che si dedica alle grandi occasioni. Palazzo Forti riaccende le proprie sale al pubblico grazie ... exibart.com