Palazzo Chigi o scudetto della Roma? | la risposta di Giuseppe Conte

Nella giornata di ieri, Giuseppe Conte ha presentato il suo nuovo libro, intitolato “Una Nuova Primavera”, alla Galleria Borghese di Roma. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi media e sostenitori, mentre l’ex premier ha risposto a una domanda riguardante il suo legame con il calcio e la politica, confrontando l’eventuale preferenza tra il Palazzo Chigi e lo scudetto della Roma.

Nella giornata di ieri l’ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha presentato il suo nuovo libro, intitolato “Una Nuova Primavera”, alla Galleria Borghese a Roma. Al termine dell’evento, interpellato dai giornalisti, si è reso protagonista di uno scambio di battute, tra cui la domanda “Ritorno a Palazzo Chigi o scudetto della Roma?” a cui ha risposto: “ Due cose molto difficili entrambe. Sono un forte tifoso giallorosso, sono tentato. Ma ho anche grande rispetto della mia comunità, quindi rimango agnostico “. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha così confermato, tra le righe, la sua grande fede giallorossa. Giuseppe Conte con Francesco Totti: “Il tifoso non riesce a trattenersi”.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - “Palazzo Chigi o scudetto della Roma?”: la risposta di Giuseppe Conte Notizie correlate Leggi anche: A Palazzo Chigi, tutto sommato, meglio Conte di un Pd grillizzato Conte apre la corsa per Palazzo Chigi ma Grillo è pronto a fargli causaNel giorno del lancio del libro in camicia bianca e cravatta - definitivo passo verso la candidatura di Giuseppe Conte come frontman del campo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Conte riunisce la sinistra: Scudetto alla Roma o Chigi? Preferisco restare agnostico; Il libro di Conte riunisce il fronte progressista: Sono in campo, ma se perdo non mi suicido; SportMediaset: Meloni riceve gli atleti paralimpici: sorrisi, foto e la bandiera firmata Video; ‘Una nuova primavera’, da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe Conte. Ritorno a Palazzo Chigi o scudetto alla Roma?: la risposta di Giuseppe ConteL'ex premier dribbla in qualche modo la domanda a margine della presentazione del suo libro: Sono molto tifoso, sono tentato ma... ... msn.com Conte riunisce la sinistra: «Scudetto alla Roma o Chigi? Preferisco restare agnostico»La foto di gruppo alla fine c'è. E almeno per un pomeriggio, riesce a mascherare le frizioni che covano sotto la superficie su chi tra un anno dovrà contendere Palazzo Chigi ... ilmessaggero.it Si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Chigi, ad Ariccia, la quinta tappa del corso nazionale di alta formazione dedicato ai professionisti delegati alle vendite giudiziarie #castellinotizie - facebook.com facebook Dopo il deejey-set in piazza e dopo il libro di #GiuseppeConte, ecco che anche #SilviaSalis propone le sue "memorie". Il volume uscirà probabilmente dopo l'estate: tempismo sospetto, la sindaca di #Genova mira a #PalazzoChigi x.com