A Castrofilippo, le forze dell’ordine di Agrigento hanno identificato e denunciato un uomo accusato di aver profanato una tomba nel cimitero locale. L’indagine si è basata anche su un video che ha immortalato il momento dell’atto, durante il quale l’uomo ha prelevato resti umani e li ha lasciati in diversi punti del centro abitato. L’indagato è stato poi rintracciato e portato in custodia.

Un uomo è stato identificato e denunciato dalle forze dell’ordine di Agrigento dopo aver violato una sepoltura nel cimitero di Castrofilippo, prelevando diversi resti umani per poi abbandonarli in vari punti del centro abitato. La segnalazione del macabro episodio è giunta tramite diversi residenti della zona, portando all’intervento immediato dei carabinieri che, attraverso l’esame delle riprese dei sistemi di videosorveglianza, hanno individuato il responsabile del gesto. L’identificazione tecnologica e il recupero dei resti. Grazie alla tempestiva analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire con rapidità all’identità dell’individuo coinvolto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orrore a Castrofilippo: preso il profanatore di tombe via video

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