Incendio d’auto a Castrofilippo convalidato l’arresto del 43enne

È stato convalidato l’arresto del 43enne accusato di aver dato fuoco a un’auto a Castrofilippo. Il giudice ha confermato i domiciliari per l’uomo, che ora rischia di dover rispondere di danneggiamento seguito da incendio. La vicenda si è svolta in modo rapido, con l’arresto che è stato deciso subito dopo gli accertamenti.

Convalidato l'arresto e confermati i domiciliari per il quarantatreenne indagato per danneggiamento seguito da incendio a Castrofilippo. Lo ha disposto il gip del tribunale di Agrigento Alberto Lippini. Nella vicenda è coinvolto anche il figlio diciassettenne dell'uomo, che si trova attualmente.

