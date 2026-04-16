Ordine aperto - Milano design week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, nel quartiere di Brera, si svolge una mostra collettiva presso la sede di un ente professionale in via Solferino 17. L’esposizione presenta progetti, prototipi e lavori che coprono diverse scale del progetto architettonico, organizzata dalla Fondazione e dall’Ordine degli Architetti PPC di Milano. La mostra si inserisce nel programma dell’evento, coinvolgendo vari professionisti del settore.

In occasione della Milano Design Week 2026, nel cuore del Brera Design District, la Fondazione e l'Ordine degli Architetti PPC di Milano ospitano - nella propria sede di via Solferino 17 - una mostra collettiva con progetti, prototipi e lavori inerenti differenti scale del progetto, favorendo il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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