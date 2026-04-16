Open bar - un musical originale

Da milanotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia teatrale La Mangrovia presenta un nuovo musical originale intitolato

La compagnia teatrale La Mangrovia presenta il suo nuovo musical di cui ha curato testi, musiche e coreografie. Parole e idee nate dall’entusiasmo e dalla collaborazione di giovani che hanno trovato nel teatro un modo concreto per testimoniare la missione.In un bar che diventa palcoscenico di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cling to the Stars (Original Song)

Video Cling to the Stars (Original Song)

Notizie correlate

Ppen bar, un musical originaleLa compagnia teatrale La Mangrovia presenta il suo nuovo musical di cui ha curato testi, musiche e coreografie.

"Musical Jam": i grandi successi dei musical al Teatro Govi“Musical Jam” è una travolgente marmellata di emozioni e melodie: i grandi successi dei musical più amati di Broadway, del West End e della...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: La Croce Verde compie 40 anni: domenica la festa; Come ubriacarsi fino a perdere la grazia al party di Arisa da Armani Privé: guida dettagliata, info utili e Foto Mosse; Cardioritmi allo spazio Mumu viaggio tra musica, corpo e scienza; Thiene. Sfregiato con un bicchiere rotto: 24enne vive una notte di terrore. Video.

Open bar, un musical originaleLa compagnia teatrale La Mangrovia presenta il suo nuovo musical di cui ha curato testi, musiche e coreografie. Parole e idee nate dall’entusiasmo e dalla collaborazione di giovani che hanno trovato ... milanotoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.