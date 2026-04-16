Open bar - un musical originale

La compagnia teatrale La Mangrovia presenta un nuovo musical originale intitolato

La compagnia teatrale La Mangrovia presenta il suo nuovo musical di cui ha curato testi, musiche e coreografie. Parole e idee nate dall’entusiasmo e dalla collaborazione di giovani che hanno trovato nel teatro un modo concreto per testimoniare la missione.In un bar che diventa palcoscenico di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cling to the Stars (Original Song)

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