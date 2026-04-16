Oggi lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto | anche Gazzettadelsudit si ferma

Oggi i giornalisti italiani hanno deciso di aderire allo sciopero per la terza volta, a causa del mancato rinnovo del contratto collettivo. La protesta coinvolge anche la redazione di un noto sito di informazione online, che ha deciso di sospendere le pubblicazioni per tutta la giornata. La scelta è stata fatta per evidenziare le difficoltà del settore e la necessità di un intervento rapido da parte delle istituzioni e delle parti coinvolte.

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oggi lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto: anche Gazzettadelsud.it si ferma

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