Oggi si svolge uno sciopero dei giornalisti indetto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. La nota della Fnsi comunica la decisione di fermarsi per un'intera giornata, senza specificare le motivazioni precise. L'azione coinvolge diverse testate e giornalisti di varie testate in tutta Italia. La manifestazione si concentra sul rispetto delle condizioni di lavoro e sulla tutela della libertà di stampa.

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l'uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oggi lo sciopero dei giornalisti. Il comunicato della Fnsi

Lo sciopero dei giornalisti del Sole 24 Ore

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