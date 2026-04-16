Oggi il sito non è aggiornato per uno sciopero dei giornalisti

Oggi, fino alle 24, i siti di alcune testate giornalistiche italiane non sono stati aggiornati a causa di uno sciopero dei giornalisti. Le pubblicazioni coinvolte sono Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. La decisione di sospendere gli aggiornamenti si è verificata in un giorno specifico, il 16 aprile 2026. La mancata pubblicazione riguarda tutte le notizie e gli aggiornamenti online di queste testate.

Roma, 16 aprile 2026 – Oggi 16 aprile, fino alle ore 24, i siti di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno non sono aggiornati per uno sciopero dei giornalisti. Il comunicato della Fnsi. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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