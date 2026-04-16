Nuova Volkswagen IDNEO | prezzi motori ed info

È stata annunciata una versione aggiornata della compatta elettrica Volkswagen, denominata ID.3 Neo, che arriverà nel 2026. Questa versione introduce modifiche sostanziali rispetto al modello precedente, andando oltre un semplice restyling. Sono stati forniti dettagli sui prezzi, i motori e le caratteristiche principali del veicolo, offrendo un quadro più chiaro sulle novità che questa vettura apporterà nel segmento delle auto elettriche.

Volkswagen ID.3 Neo (2026): cosa cambia davvero. La nuova ID.3 Neo rappresenta un aggiornamento profondo della compatta elettrica Volkswagen, più di un semplice restyling. Il modello debutta nel 2026 con l’obiettivo di correggere i punti deboli delle versioni precedenti, soprattutto su qualità percepita e tecnologia. Design più “tradizionale”. Lo stile si avvicina alle Volkswagen classiche (tipo Golf), con: frontale rivisto e più “automobilistico”. banda luminosa anteriore continua. carrozzeria più uniforme (meno contrasti nerotetto). Interni e tecnologia migliorati. Grande passo avanti dentro l’abitacolo: nuovo infotainment Innovision, più intuitivo.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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