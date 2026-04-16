Nuoto Elena Savian vola a Riccione | bronzo e record personale

Durante gli Assoluti di nuoto a Riccione, gli atleti della società Gymnasium hanno ottenuto risultati significativi. Elena Savian ha conquistato una medaglia di bronzo e stabilito un record personale. La delegazione ha dimostrato un miglioramento nelle prestazioni tecniche rispetto alle competizioni precedenti, confermando la crescita del settore nuoto della squadra pordenonese.

La delegazione della società Gymnasium ha confermato il proprio valore acquatico durante gli Assoluti di nuoto a Riccione, con prestazioni che sottolineano la crescita tecnica degli atleti pordenonesi. Elena Savian ha conquistato il terzo posto nella finale junior dei 200 stile, registrando un nuovo miglior tempo personale di 2.03.87 dopo una mattinata di qualificazioni caratterizzata da diverse difficoltà, conclusasi con un cronometro di 2.05.01. Resilienza in vasca e progressione tecnica per la Gymnasium. Il percorso verso il podio non è stato lineare per la nuotatrice della Gymnasium. Nonostante le complicazioni affrontate durante le prove mattutine, che l’avevano portata a segnare 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto, Elena Savian vola a Riccione: bronzo e record personale Notizie correlate Assoluti di nuoto, Elena Savian terza e record personale nella finale junior dei 200 stile liberoContinua la serie di risultati positivi per gli atleti pordenonesi agli Assoluti di Riccione. Nuoto: D’Ambrosio esplode a Riccione, nuovo record italiano nei 100 stileLa piscina di Riccione ha ospitato la terza giornata dei Criteria giovanili 2026, dove i nuotatori italiani hanno sfidato e superato i limiti...