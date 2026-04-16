NSC il segretario Oreste Antonio Mangino all’inaugurazione della Stazione dei Carabinieri di Quindici

Da avellinotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario Oreste Antonio Mangino, rappresentante dell’NSC, ha partecipato all’inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri di Quindici, in provincia di Avellino. Durante l’evento, sono stati presenti anche i vertici del Comando Generale delle forze dell’ordine. La cerimonia ha segnato l’apertura ufficiale della struttura, con l’obiettivo di rafforzare le attività di sicurezza e collaborare con le istituzioni locali.

?Rafforzamento dei presidi di legalità e sinergia istituzionale: il Segretario Oreste Antonio Mangino (NSC) presente all’inaugurazione della Stazione di Quindici (AV) e ai vertici del Comando Generale.?AVELLINOROMA – In una cornice di solennità e profondo senso dello Stato, il Nuovo Sindacato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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