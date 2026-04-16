NSC il segretario Oreste Antonio Mangino all’inaugurazione della Stazione dei Carabinieri di Quindici

Il segretario Oreste Antonio Mangino, rappresentante dell’NSC, ha partecipato all’inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri di Quindici, in provincia di Avellino. Durante l’evento, sono stati presenti anche i vertici del Comando Generale delle forze dell’ordine. La cerimonia ha segnato l’apertura ufficiale della struttura, con l’obiettivo di rafforzare le attività di sicurezza e collaborare con le istituzioni locali.

?Rafforzamento dei presidi di legalità e sinergia istituzionale: il Segretario Oreste Antonio Mangino (NSC) presente all’inaugurazione della Stazione di Quindici (AV) e ai vertici del Comando Generale.?AVELLINOROMA – In una cornice di solennità e profondo senso dello Stato, il Nuovo Sindacato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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