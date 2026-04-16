Da oggi e fino al 26 aprile, la sala dell'Accademia del Broletto a Novara ospita la mostra collettiva intitolata

Si intitola "Amor pleni" la nuova mostra collettiva che sarà ospitata nella sala dell'Accademia del Broletto dal 17 al 26 aprile. L'esposizione, patrocinata dal Comune di Novara, raccoglie i lavori nati durante il percorso di terapeutica artistica guidato dall'artista terapista Laura Lebra. Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Una nuova mostra in città: al Broletto "Gli artisti del Sodalizio a Novara - Alfredo Giannoni e la pittura livornese"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Al via a Novara...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Novara, l'arte che cura: al via al Broletto la mostra Amor pleni; Disegniamo l'arte: il 18 per Rete Antonelliana; Novara capitale dell’Ottocento: in 47 mila al Castello per la mostra Primi Italiani; Amor Pleni: al Broletto l’arte che nasce dall’inclusione.

A Novara di Sicilia il Bimbosio di SculturaA Novara di Sicilia, tra il 31 marzo e il 1° aprile, l’arte ha assunto una forma concreta, partecipata e profondamente condivisa. Non un semplice laboratorio, ma un’esperienza capace di intrecciare ed ... 98zero.com

Quando l’Italia era appena nata: un viaggio tra arte e storia al Castello di NovaraL’Italia dei primi italiani- Ritratto di una nazione appena nata al Castello di Novara, fino al 6 aprile, è un viaggio nella storia del nostro Paese in onore delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. milanofinanza.it

Buongiorno Novara! Foto di Roberto Pizzighello #fotoaprileNovaraToday - facebook.com facebook