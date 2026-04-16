Nostalgia take one | il nuovo progetto per pianoforte di Giovanna Borruso e Norino Buogo

È stato annunciato un nuovo progetto discografico per pianoforte, realizzato dal compositore e direttore d’orchestra Giuseppe Cataldo. L’album si propone come un omaggio alla musica di Norino Buogo, includendo influenze di lirismo italiano, jazz e tango. Il lavoro vuole mettere in risalto la scrittura musicale di Buogo attraverso una composizione che unisce diverse suggestioni sonore. La pubblicazione è prevista nel prossimo futuro.

Un viaggio tra lirismo italiano, suggestioni jazz e malinconie tanguere: è questa la base del nuovo progetto discografico per pianoforte ideato dal compositore e direttore d’orchestra Giuseppe Cataldo, per rendere omaggio alla scrittura musicale di Norino Buogo e valorizzarne la dimensione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Un pianoforte in ospedale, il progetto Enjoy Music Therapy approda a BaggiovaraPortare la musica in ospedale per migliorare l’accoglienza e ridurre lo stress di pazienti e operatori.