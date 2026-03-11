Un pianoforte in ospedale il progetto Enjoy Music Therapy approda a Baggiovara

Un pianoforte è stato portato all’ospedale di Baggiovara nell’ambito del progetto Enjoy Music Therapy, che mira a far ascoltare musica ai pazienti e agli operatori sanitari. L’iniziativa prevede l’installazione di uno strumento musicale all’interno della struttura per offrire momenti di relax e sollievo durante il soggiorno. La presenza del pianoforte si inserisce in un programma dedicato a migliorare l’ambiente ospedaliero attraverso la musica.

Portare la musica in ospedale per migliorare l'accoglienza e ridurre lo stress di pazienti e operatori. Questo l'obiettivo di Enjoy Music Therapy, progetto di umanizzazione delle cure nato dalla collaborazione tra Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e Team Enjoy – Events & Fun che da.