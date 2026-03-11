Un pianoforte in ospedale il progetto Enjoy Music Therapy approda a Baggiovara

Da modenatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pianoforte è stato portato all’ospedale di Baggiovara nell’ambito del progetto Enjoy Music Therapy, che mira a far ascoltare musica ai pazienti e agli operatori sanitari. L’iniziativa prevede l’installazione di uno strumento musicale all’interno della struttura per offrire momenti di relax e sollievo durante il soggiorno. La presenza del pianoforte si inserisce in un programma dedicato a migliorare l’ambiente ospedaliero attraverso la musica.

Portare la musica in ospedale per migliorare l’accoglienza e ridurre lo stress di pazienti e operatori. Questo l’obiettivo di Enjoy Music Therapy, progetto di umanizzazione delle cure nato dalla collaborazione tra Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e Team Enjoy – Events & Fun che da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: La pet therapy arriva all'ospedale di Novara: al via il progetto "Quattro zampe in Pediatria"

Leggi anche: Corso di pianoforte a Proxima Music con Giovanni Fabiani

Contenuti utili per approfondire Enjoy Music Therapy

Discussioni sull' argomento Pianoforte in reparto: progetto Enjoy Music Therapy approda all’Ospedale Civile di Baggiovara (MO); Enjoy Music Therapy all'ospedale di Baggiovara - 11/03/2026.

Enjoy Music Therapy all'ospedale di Baggiovara - 11/03/2026Condividi IMG20260311152043 Foto da: Enjoy Music Therapy all'ospedale di Baggiovara - 11/03/2026 IMG-20260311-WA0016 Foto da: Enjoy Music Therapy all'ospedale di Baggiovara - 11/03/2026 ... modenatoday.it

Umanizzazione delle cure, il progetto Enjoy Music Therapy approda all’ospedale di BaggiovaraMODENA - Portare la musica in ospedale per migliorare l’accoglienza e ridurre lo stress di pazienti e operatori. Questo l’obiettivo di Enjoy Music Festival, progetto di umanizzazione delle cure nato ... sulpanaro.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.