Non vogliamo costituire un Comune in più ma scongiurare il triste epilogo di una lenta fine

In una discussione pubblica, alcuni rappresentanti hanno espresso la volontà di evitare la creazione di un nuovo Comune, sottolineando invece la necessità di prevenire un declino demografico. Dal 2011 al 2025, la regione ha perso circa 31.700 abitanti, con una diminuzione pari al 4 per cento. In questo quadro, i centri di Collestatte e Torre Orsina hanno registrato un calo di popolazione, attestandosi a due unità.

“Mentre l’Umbria dal 2011 al 2025 è passata da 883.215 abitanti a 851.473, con una diminuzione del 4 per cento, Collestatte e Torre Orsina sono passate da 2.033 abitanti a 1.710, con una diminuzione del 15 per cento”. Se questa è la tendenza oggi, domani cosa potrebbe succedere. Per questo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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