La Fifa ha dichiarato che non ci sono motivi per escludere l’Iran dalla competizione, eliminando così ogni possibilità di ripescaggio per la Nazionale italiana. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza lasciare spazio a interpretazioni alternative. La squadra italiana non potrà più tornare in gioco attraverso questa procedura, e la questione si conclude con questa posizione formale dell’organismo calcistico internazionale.

Se poteva esistere qualche remota possibilità, per la Nazionale italiana, di poter essere ripescata al posto dell’Iran e disputare un super play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, ogni speranza è stata spenta dal ct iraniano Amir Ghalenoei e, nelle ultime ore, anche dal numero uno della Fifa, Gianni Infantino. Le parole di Infantino. Intervenendo al CNBC’s Invest in America Forum, il presidente della Fifa ha spiegato che l’Iran parteciperà "sicuramente" al Mondiale. " La squadra iraniana verrà di sicuro. Speriamo che, per allora, la situazione sia pacifica. Come ho detto, questo aiuterebbe sicuramente. Ma l’Iran deve venire.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non ci sono motivi perché non ci sia l'Iran". La Fifa spegne le speranze dell’Italia

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