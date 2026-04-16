Nippon Sangoku: I tre regni del Giappone è un anime che si distingue per un'estetica sorprendente e coinvolgente. Fin dalle prime immagini, la serie cattura l’attenzione dello spettatore, anche prima di presentare una trama definita. La narrazione si sviluppa in un mondo segnato da elementi di distopia, con temi legati al potere e alla violenza che emergono nel corso degli episodi.

Nippon Sangoku è esteticamente incredibile. Non c’è altro modo per dirlo. È una di quelle opere che ti catturano ancora prima di capire dove vogliono andare a parare, ancora prima che la storia inizi davvero. E forse è proprio questo il suo più grande pregio: illuderti. Tratto dal manga di Ikka Matsuki edito Dynit, l’adattamento anime prodotto da Studio Kafka è un’opera scioccante, narrativamente ambiziosa, in grado di fondere suggestioni storiche e distopiche in un racconto di rara intensità. Una anime che vi spingerà a chiedervi “ ma cosa sto guardando? ” Una vita normale. nippon sangoku, © primevideo Un Giappone post-apocalittico, segnato dalle conseguenze indirette di una guerra nucleare, collassa sotto il peso di crisi politiche, carestie e disastri naturali.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nippon Sangoku: I tre regni del Giappone, l’anime tra distopia, potere e violenza

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