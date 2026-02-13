Snowboard Totsuka campione olimpico nell’halfpipe maschile | niente record

Yuto Totsuka ha vinto la medaglia d’oro nell’halfpipe maschile ai Giochi di Milano-Cortina, dopo aver superato gli avversari con una performance convincente. La sua vittoria, arrivata al Livigno Snow Park, ha messo in evidenza la sua abilità e determinazione, anche se non ha stabilito nuovi record. Totsuka ha mostrato sicurezza nelle sue evoluzioni, lasciando il pubblico entusiasta.

Lo snowboard illumina le Olimpiadi di Milano Cortina. Anche stasera le attenzioni sono state catalizzate dall'halfpipe con la finale maschile al Livigno Snow Park. Dopo tutte le tre manche previste, Yuto Totsuka ha portato a casa l'oro. Il giapponese è stato autore di una seconda run pazzesca che gli ha permesso di totalizzare ben 95.00 punti. Oggi è stata una giornata storica per lui e che è iniziata subito molto bene con un prima run da 91.000 punti. In generale ha mostrato delle doti ai limiti della perfezione.