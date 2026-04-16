Napoli occhi su Zaniolo | l’Udinese pronta al riscatto ma gli azzurri osservano
Nell'ambito delle trattative di mercato, si registra l'interesse del Napoli nei confronti di Nicolò Zaniolo, attualmente in forza alla squadra friulana. L’Udinese ha comunicato di essere pronta a riscattare il giocatore, mentre la dirigenza partenopea tiene sotto osservazione la situazione. La vicenda riguarda le operazioni di trasferimento e le decisioni dei club coinvolti, senza che siano stati ancora definiti accordi ufficiali.
"> NAPOLI – Nicolò Zaniolo torna al centro del mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Udinese sarebbe sempre più orientata a esercitare l’opzione di riscatto per il trequartista di proprietà del Galatasaray, valutato circa 10 milioni di euro. Reduce da una prestazione convincente contro il Milan, Zaniolo ha rilanciato le proprie quotazioni, attirando l’attenzione di diversi club. L’Udinese appare intenzionata a muoversi in anticipo per garantirsi il giocatore a titolo definitivo, ma il futuro resta ancora aperto in vista della sessione estiva. Una volta completato l’eventuale riscatto, infatti, il club friulano potrebbe valutare offerte, con più squadre interessate a inserirsi nella corsa.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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