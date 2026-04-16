Napoli occhi su Zaniolo | l’Udinese pronta al riscatto ma gli azzurri osservano

Nell'ambito delle trattative di mercato, si registra l'interesse del Napoli nei confronti di Nicolò Zaniolo, attualmente in forza alla squadra friulana. L’Udinese ha comunicato di essere pronta a riscattare il giocatore, mentre la dirigenza partenopea tiene sotto osservazione la situazione. La vicenda riguarda le operazioni di trasferimento e le decisioni dei club coinvolti, senza che siano stati ancora definiti accordi ufficiali.