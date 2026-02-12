Lazio-Atalanta sabato 14 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato alle 18 all’Olimpico, Lazio e Atalanta scendono in campo per il match di Serie A. Le due squadre si preparano a sfidarsi in un incontro che potrebbe influenzare la corsa alle posizioni di vertice, anche se il vero obiettivo resta la semifinale di Coppa Italia in programma più avanti. Entrambe vogliono vincere, e i tifosi si aspettano una partita combattuta e senza esclusione di colpi.

Lazio e Atalanta si affronteranno in semifinale di Coppa Italia più avanti ma intanto sono di fronte sabato all'Olimpico per il prossimo turno di Serie A. Sei punti dividono le due squadre, con i biancocelesti che al momento sono noni e abbastanza lontani dalle coppe europee. La squadra di Sarri vive una fase tutto sommato.

