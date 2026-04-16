Kevin De Bruyne ha spiegato di aver ricevuto offerte da diversi club in tutto il mondo prima di scegliere di trasferirsi al Napoli. In un’intervista radiofonica, il centrocampista belga ha condiviso le motivazioni dietro la sua decisione di approdare in maglia azzurra. Ha anche fatto un bilancio della sua prima stagione in Italia, parlando delle sue esperienze e delle sfide incontrate.

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© Calcionews24.com - Napoli, De Bruyne svela la verità: «Avevo offerte da tutto il mondo, ecco perché ho scelto di venire qui»

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