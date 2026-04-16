Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Radio CRC, commentando il cambiamento della squadra rispetto al passato e condividendo dettagli sulla sua condizione fisica. Ha descritto le differenze nel modo di giocare e ha raccontato il suo percorso di crescita nel calcio italiano. La sua intervista ha fornito un quadro diretto sulla situazione attuale della squadra e sul suo stato di forma.

Kevin De Bruyne si è raccontato ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi sul momento della squadra, sulla sua crescita personale e sull’impatto con il calcio italiano. Il fuoriclasse belga ha analizzato il percorso degli azzurri, evidenziando un cambio di atmosfera all’ interno del gruppo. Nel corso dell’intervista, De Bruyne ha sottolineato i progressi del Napoli nelle ultime settimane, nonostante il pareggio contro il Parma: “Abbiamo conquistato molti punti, ultimamente. Sento che c’è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l’atmosfera è un po’ più positiva”. “Dobbiamo vincere tante partite per qualificarci alla prossima Champions League“.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, De Bruyne: “La squadra è diversa rispetto a prima!” poi parla della sua condizione

De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

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