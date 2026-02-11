La Juventus può sorridere in vista del Derby d’Italia contro l’Inter. Alla vigilia della partita di sabato sera a San Siro, l’infermeria bianca nera si svuota. Diversi giocatori sono tornati disponibili e la squadra si presenta con più opzioni rispetto alle ultime settimane. I tifosi sperano che questa novità possa fare la differenza in una sfida così importante.

Alla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter (sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45 a San Siro), la Juventus tira un sospiro di sollievo dal punto di vista infortuni. Dopo settimane di assenze e rotazioni forzate, l’infermeria bianconera si è quasi completamente svuotata: Luciano Spalletti avrà a disposizione praticamente tutta la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: buone notizie dall’infermeria

Approfondimenti su Juventus Infermeria

L’Atletico Ascoli può sorridere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

VERSO INTER-JUVE BUONE NOTIZIE DA APPIANO

Ultime notizie su Juventus Infermeria

Argomenti discussi: FLASH| Buone notizie dall'infermeria per Inter-Juve: Chivu recupera 2 titolarissimi per il Derby d'Italia; Continassa, buone notizie per Spalletti: Yildiz è recuperato, va in panchina con l'Atalanta; Juve, buone notizie per Spalletti. Le ultime su Kelly e Conceicao verso l’Inter; Juve, buone notizie per Spalletti. Contro l’Inter avrà a disposizione due pedine importanti.

Juventus, sospiro di sollievo dall'infermeria: le ultime verso l'InterBuone notizie a centrocampo (e non solo) per Luciano Spalletti e per i fantallenatori. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , la Juventus avrà a disposizione ... fantacalcio.it

Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna ConceicaoLa Juventus, oggi, riprenderà la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. Ieri, i bianconeri hanno goduto di un giorno di riposo. tuttomercatoweb.com

Arrivano buone notizie per l'Inter, meno per la Juventus in vista di sabato Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono tornati ad allenarsi in gruppo Due recuperi importanti per mister Chivu in vista del derby d'Italia #Barella #Calhanoglu #InterJuve - facebook.com facebook

A.A.A. Avviso urgente: fra sette giorni Juventus-Napoli sarà decisiva. Se Conte perde darà l'addio ai sogni di scudetto, se perde Spalletti il 4° posto Champions tornerà in alto mare I nuovi infortuni occorsi a Rrahmani e Politano contro il Sassuolo e l'inatteso tra x.com