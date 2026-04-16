Napoli Basket | ecco l’arena da 15.000 posti ispirata al Vesuvio

La proprietà del Napoli Basket, guidata da Matt Rizzetta e dalla società Underdog Global Partners, ha mostrato il rendering di un nuovo stadio. La struttura può contenere fino a 15.000 spettatori ed è stata progettata con un design che richiama il Vesuvio. La presentazione è avvenuta recentemente e mostra un’arena futuristica, pensata per la tifoseria della squadra.

La proprietà italo-americana del Napoli Basket, guidata da Matt Rizzetta attraverso la Underdog Global Partners, ha presentato il rendering di un’arena avveniristica progettata per ospitare 15000 spettatori. Il complesso sportivo, che punta a diventare un fulcro per eventi di portata mondiale e intrattenimento dal vivo, è concepito per restare operativo durante l’intero anno solare, offrendo una nuova casa al club azzurro. Un design che richiama l’icona del Vesuvio e l’integrazione urbana. Le linee architettoniche della struttura traggono ispirazione diretta dal Vesuvio, simbolo universale della città. La visione di Rizzetta non si limita alla sola competizione sportiva, ma mira a creare un polo multifunzionale capace di accogliere visitatori e residenti con servizi diversificati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli Basket: ecco l’arena da 15.000 posti ispirata al Vesuvio Notizie correlate Olbia: addio parcheggi al Molo Brin, nasce l’arena da 1500 postiIl Comune di Olbia trasforma un’area di sosta del molo Brin in una struttura per spettacoli da 1500 posti. Bocelli a Gemona: 50 anni dal sisma, 15.000 posti perLa voce di Andrea Bocelli risuonerà a Gemona del Friuli il 7 maggio, alle ore 20. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Virtus Bologna e Napoli Basket, ecco quanto può costare la franchigia EuroLeague; Napoli Basket, Repesa a CN24: Ecco cosa servirà per affrontare Treviso, devo tirare fuori la 'cazzimma' dai giocatori! Siamo in emergenza ma possiamo crescere | VIDEO; Napoli Basket, Rizzetta pensa in grande: presentato il rendering di un'arena da 15mila posti per l'obiettivo Eurolega e NBA; Guerri Napoli Basket, Repesa a CN24: Dobbiamo finire la stagione con orgoglio! Mi aspettavo qualcosa in più, ecco come possiamo migliorare | VIDEO. Come potrebbe essere la nuova avveniristica arena del Napoli Basket: svelato il rendering | FOTOUn'avveniristica arena da 15000 posti capace di ospitare eventi sportivi di livello mondiale e di essere attiva tutto l'anno. Questo il progetto della proprietà italo-americana del Napoli Basket, guid ... napolitoday.it Napoli fa sul serio: ecco l'Arena per EuroLega o NBA a forma di VesuvioIl Napoli Basketball fa sul serio: la Underdog Global Partners di cui è presidente Matt Rizzetta ha presentato il rendering del progetto di quella che ... pianetabasket.com Il patron del Napoli Basket sogna in grande, ma al momento c'è solo un'autorizzazione a presentare il progetto al Comune - facebook.com facebook Virtus Bologna e Napoli Basket, ecco quanto può costare la franchigia EuroLeague x.com