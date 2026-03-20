Motocross si torna in pista per il GP di Andalucia La MXGP cerca la propria direzione
Il Mondiale di motocross 2026 riprende con il Gran Premio di Andalucia, che si svolge sul tracciato di Almonte. Dopo un fine settimana di pausa, la MXGP torna in pista per il secondo appuntamento della stagione. La gara si tiene nel territorio spagnolo e coinvolge i piloti che si preparano a confrontarsi in una competizione che segna il proseguimento del campionato.
Dopo un fine settimana di riposo torna prontamente in scena il Mondiale di motocross 2026. Il calendario propone il secondo appuntamento della stagione e nel caso della MXGP si tratterà del Gran Premio di Andalucia sul tracciato di Almonte. Dopo l’esordio sudamericano rappresentato dal Gran Premio di Argentina sulla pista di Bariloche, quindi, si torna a fare sul serio e lo si fa nel “Vecchio Continente”2 dove rimarremo a lungo, ovvero fino al Gran Premio del Sudafrica che si disputerà il 5 luglio. Nel frattempo inizierà un filotto di 9 gare che indirizzeranno l’annata. Si partirà, come detto, con la tappa dell’Andalucia, che racchiuderà in sè una importanza notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it
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