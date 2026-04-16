L’ex portiere della Juventus è deceduto in un incidente stradale. La notizia è stata confermata dalle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle cause dello scontro o su eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e le persone vicine alla famiglia dell’uomo.

di Francesco Spagnolo Morto Manninger, l’ex portiere della Juve ha perso la vita in un tragico incidente. La sua auto si è scontrata con un treno e il decesso è avvenuto sul colpo. Una notizia straziante giunge dall’Austria, lasciando il mondo dello sport in uno stato di shock profondo. In un tragico giovedì mattina, è morto Manninger, l’ex portiere di Juventus e Arsenal, a seguito di un violento scontro ferroviario avvenuto a Nußdorf am Haunsberg, nei pressi di Salisburgo. L’incidente, consumatosi intorno alle 8:20 del mattino, ha coinvolto un minivan Volkswagen guidato proprio dall’ex calciatore e un treno locale della linea suburbana. Secondo le prime ricostruzioni Kronene Zeitung, il tragico evento ha avuto luogo poco dopo la fermata di Pabing.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Morto Manninger, l’ex Juve ha perso la vita in un incidente. La ricostruzione e cosa è successo

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