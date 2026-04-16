Monza dice no all' autostrada che non attraverserà la città ma che rischia di bloccarla

Monza ha espresso il suo rifiuto alla realizzazione della Tratta D-Breve di Pedemontana, anche se questa non passerà direttamente attraverso la città. La decisione si basa sulla preoccupazione che l’opera possa comunque causare problemi alla circolazione locale, creando potenzialmente blocchi e congestioni nel traffico. La questione riguarda quindi un progetto autostradale che, pur non attraversando Monza, potrebbe comunque influire sulla viabilità della zona.

Anche Monza dice no alla Tratta D-Breve di Pedemontana. Perché se è vero che l’autostrada non attraverserà direttamente il capoluogo brianzolo, dall’altra parte rischia di bloccarne il traffico.La mozione di LabMonzaQuesto quello che emerge dalla mozione che nella serata di lunedì 13 aprile è.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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