L' autostrada che non attraverserà Monza ma che provocherà maxi ingorghi in città

La Pedemontana, che non passerà direttamente attraverso Monza, potrebbe comunque influenzare la viabilità cittadina. La possibile realizzazione della tratta D breve rischia di spingere gli automobilisti a percorrere viale delle Industrie, aggravando i già frequenti ingorghi nel centro urbano. La situazione evidenzia come interventi infrastrutturali possano avere ripercussioni anche al di fuori del tracciato principale, creando preoccupazioni tra residenti e pendolari.

"Il vialone, già intasato, si ritroverà a dover sostenere l'arrivo di altre auto che convoglieranno su Monza per non pagare il pedaggio", ha ricordato il consigliere Francesco Racioppi (LabMonza) Pedemontana non attraverserà la città di Monza, ma i monzesi sono ugualmente preoccupati. Perché se quella Tratta D breve dovesse essere davvero realizzata, per evitare il balzello gli automobilisti attraverserebbero viale delle Industrie mettendo (ulteriormente) in ginocchio una delle arterie più inquinate e percorse della città. Da qui la scelta della lista civica di maggioranza LabMonza di presentare una mozione contro la realizzazione di quella Tratta (comunque più in generale contraria a tutta l'opera), invitando il Comune a farsi portavoce di questa richiesta in tutte le sedi istituzionali (Provincia, Regione e Ministero).🔗 Leggi su Monzatoday.it

