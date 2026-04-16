Negli ultimi anni, la Spagna ha arrestato il maggior numero di terroristi islamici tra i paesi europei. Questa situazione ha portato il paese a essere considerato una delle principali aree di azione delle forze di sicurezza contro il jihadismo. Le operazioni di polizia hanno coinvolto numerosi sospetti e hanno portato a numerosi arresti, evidenziando l’intensità degli sforzi contro questa minaccia.

Da alcuni anni la Spagna gode di un primato non invidiabile. È il paese europeo che ha arrestato più terroristi islamici. 61 nel 2023, 89 nel 2024 e 113 nel 2025. Un record dagli attentati di Madrid del 2004. Se da una parte è il risultato di un'eccellente prevenzione, dall'altra evidenzia una inquietante escalation, stando agli ultimi rapporti antiterrorismo delle autorità iberiche e comunitarie che Il Tempo ha potuto visionare. I 263 presunti attentatori catturati in Spagna nell'ultimo triennio distaccano anche paesi come Germania e Francia. Nel 2026 il trend non sembra fermarsi: sono già 27 i presunti terroristi finiti in una cella spagnola in meno di 4 mesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modello Sanchez. Così la Spagna è la “patria” dei jihadisti

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