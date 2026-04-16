Minacciata da rider senza tesserino momenti di paura nel cuore del centro cittadino

Un episodio di tensione si è verificato nel centro di Terni, dove una rider con tesserino identificativo si è presentata in una rosticceria per ritirare i prodotti da consegnare. Durante l’evento, alcuni individui senza tesserino si sono avvicinati, creando momenti di paura all’interno e all’esterno dell’attività. La presenza di questi soggetti ha generato scompiglio tra i clienti e il personale del locale. La situazione è stata gestita senza che si registrassero conseguenze gravi.

Attimi di tensione all’interno e all’esterno di un’attività ristorativa del centro di Terni. Una rider munita di tesserino identificativo si è recata all’interno di una rosticceria per ritirare i prodotti da consegnare. L’episodio risale all’inizio della settimana e ha visto ‘protagonisti’ altri.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Paura nel cuore del centro storico: fiamme in un appartamento in ristrutturazioneSul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha provveduto alla gestione dell’area e alla regolazione del traffico per consentire lo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Minacciata da rider senza tesserino, momenti di paura nel cuore del centro cittadino; Rider minacciata durante una consegna in pieno centro: scatta la denuncia; 11 fumetti da non perdere in uscita questa settimana; Gli ufficiali giudiziari davanti al gip: Mai minacce a nessuno. Sfratto regolare. Salvare la “Città che muore” grazie alla ricerca scientifica e alla tecnologia. Civita di Bagnoregio è uno dei borghi più belli d’Italia, ma anche uno dei più fragili. La rupe su cui sorge è frequentemente minacciata da frane che ne compromettono la sicurezza. facebook La risposta del vicedirettore de L'Espresso Enrico Bellavia all'ambasciatore istaeliano Peled. "La scorsa copertina de L’Espresso sugli abusi dei coloni in Cisgiordania che l’ambasciatore Peled ha improvvidamente «condannato», insegna alcune cose. Inn x.com