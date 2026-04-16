Minacciata da rider senza tesserino momenti di paura nel cuore del centro cittadino

Da ternitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di tensione si è verificato nel centro di Terni, dove una rider con tesserino identificativo si è presentata in una rosticceria per ritirare i prodotti da consegnare. Durante l’evento, alcuni individui senza tesserino si sono avvicinati, creando momenti di paura all’interno e all’esterno dell’attività. La presenza di questi soggetti ha generato scompiglio tra i clienti e il personale del locale. La situazione è stata gestita senza che si registrassero conseguenze gravi.

Attimi di tensione all’interno e all’esterno di un’attività ristorativa del centro di Terni. Una rider munita di tesserino identificativo si è recata all’interno di una rosticceria per ritirare i prodotti da consegnare. L’episodio risale all’inizio della settimana e ha visto ‘protagonisti’ altri.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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