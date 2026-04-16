Milan | novità sul mercato estivo

Il club milanese sta lavorando intensamente sul mercato estivo 2026 e ha messo nel mirino il centrocampista Leon Goretzka, ritenuto un rinforzo importante per la squadra. La società ha deciso di concentrarsi sull’acquisto di un giocatore con esperienza internazionale e qualità tecniche, con l’obiettivo di rafforzare il reparto a centrocampo in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il Milan accelera sul mercato estivo 2026 e punta con decisione su Leon Goretzka come rinforzo di esperienza e qualità per il centrocampo della prossima stagione. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2026, è considerato il profilo ideale per completare un reparto che ha già visto arrivare colpi di spessore come Luka Modric e Adrien Rabiot la scorsa estate. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri hanno formalizzato un’offerta concreta: un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione (per un totale di 15 milioni), con la possibilità di inserire bonus legati alle prestazioni. Si tratta di una proposta più lunga e economicamente più allettante rispetto a quelle avanzate da altri pretendenti, tra cui Juventus, Inter, Napoli e alcuni club di Premier League e Spagna.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Milan Flash - Il mercato di Tare si sta rivelando perfetto

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