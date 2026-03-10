juventus de grandis con david in campo la juve non segna

Stefano De Grandis ha analizzato i problemi offensivi della Juventus, concentrandosi sulla presenza di Jonathan David in campo. Secondo l’opinionista, quando l’attaccante è in campo, la squadra fatica a trovare la rete. La discussione si è focalizzata sulle difficoltà offensive della Juventus in determinate situazioni di gioco. Non sono stati menzionati altri dettagli o interpretazioni sulla questione.

L’analisi di De Grandis su David e i problemi offensivi della Juventus Stefano De Grandis ha parlato dei problemi offensivi della Juventus quando Jonathan David è in campo. Il canadese è stato protagonista di una bruttissima prestazione nell’ultima uscita casalinga contro il Pisa, a coronamento di un Febbraio da incubo per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

