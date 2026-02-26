Futuro di Allegri al Milan | addio imminente a fine stagione?

In questo momento si sta discutendo del futuro di Allegri al Milan, con molti che si chiedono se resterà in panchina anche la prossima stagione. La situazione attuale, caratterizzata da risultati altalenanti, ha portato a una revisione delle decisioni da parte della società. La decisione finale dipenderà dall’andamento delle prossime partite e dalle valutazioni interne.

Il presente periodo segna una fase di valutazione intensiva sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, dopo una serie di risultati altalenanti che hanno attenuato la corsa allo scudetto e acceso dubbi sulle dinamiche interne alla società. L’attenzione è centrata su come le scelte di mercato e l’equilibrio tra dirigenza e settore tecnico possano incidere sul percorso della squadra per la stagione 2026-2027. Le recenti performance hanno evidenziato una criticità crescente, che va oltre la singola partita e coinvolge la gestione delle risorse e le linee guida per il futuro. La squadra resta distante dall’obiettivo di consolidare una posizione di vertice, con un gap significativo rispetto ai capitolini in vetta e margini che richiedono riflessioni sulla pianificazione sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

