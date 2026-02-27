Qualcuno ha trovato un mazzo di chiavi? | la risposta ironica di Raf beccato a sistemarsi i genitali prima di salire sul palco di Sanremo

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, Raf ha pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra con la mano nei pantaloni, accompagnata da una battuta ironica che chiede se qualcuno abbia trovato un mazzo di chiavi. La didascalia e l’immagine hanno attirato l’attenzione sui social, suscitando discussioni tra i follower. Raf è stato poi beccato mentre si sistemava i genitali prima di salire sul palco.

«Qualcuno ha trovato un mazzo di chiavi?». Con questa battuta pubblicata su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae con la mano nei pantaloni, Raf ha scelto l’arma dell’ironia per commentare quanto accaduto durante la terza serata del Festival di Sanremo. Poco prima di entrare in scena, l’artista all’Ariston con il brano Ora e per sempre è stato infatti ripreso dalle telecamere in un momento di eccessiva disinvoltura che non è sfuggito all’occhio attento dei social. Nel video, diventato virale nel giro di pochi minuti, lo si vede sistemarsi con una certa energia i pantaloni all’altezza dei genitali, proprio a ridosso del palco. La clip ha immediatamente scatenato l’ironia della rete. 🔗 Leggi su Open.online

