Metrotranvia Milano-Seregno | si gioca la carta del dialogo col Ministero

La realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno rimane al centro di un confronto tra diverse amministrazioni e i pendolari, che chiedono di completare il progetto senza ridurre il percorso né escludere i Comuni interessati. La Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza hanno ribadito l’obiettivo di portare avanti l’opera, mentre si apre un dialogo con il Ministero per trovare una soluzione condivisa.

La metrotranvia Milano-Seregno va completata, senza tagliare il tragitto ed escludere Comuni. Lo chiedono i pendolari, le amministrazioni comunali coinvolte, la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza. L’opera passerà per i comuni di Desio, Seregno e Nova Milanese dove.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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METEO TRANI VIA MILANO DESIO SEREGNO - LA SITUAZIONE VISTA DA MILANO dall'assessore Marco Granelli - In Città metropolitana ho partecipato insieme ad Arianna Censi e ai dirigenti ad un incontro sulla nuova metrotranvia Milano-Desio-Seregno. - facebook.com facebook

L’opera è ferma per 120 milioni di extracosti. I Comuni chiedono un incontro urgente al Governo per sbloccare il progetto #Milano #15aprile2026 x.com