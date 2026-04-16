Venerdì mattina nel nord Italia si prevede la presenza di molte nuvole in transito, con condizioni di tempo generalmente coperto. Le temperature sono stimate in lieve calo rispetto ai giorni precedenti e non si segnalano precipitazioni significative. La situazione si mantiene stabile nel corso della giornata, con cieli nuvolosi che interessano principalmente le regioni settentrionali.

meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole in transito con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuta altrove nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna Maggiori schiarite altrove generale miglioramento dalla serata al centro condizioni di tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge sparse specie sui settori adriatici nel pomeriggio acquazzoni e temporali sviluppo sulle zone interne graduale miglioramento dalla serata con residuo azioni sui settori adriatici al sud giornata all'insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare Associata a pioggia...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-04-2026 ore 19:15

10 COSE DA SAPERE prima di andare a BARCELLONA

Notizie correlate

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

Meteo Roma del 15-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuto...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi pioggia e schiarite, Giovedì 16 nubi sparse, Venerdì 17 poco nuvoloso; Meteo Roma, scatta l'allerta: rischio piogge e rovesci per 24 ore. Le previsioni per mercoledì; Previsioni meteo Roma e Lazio: oggi pioggia e temporali, da giovedì sole e temperature in aumento; Meteo Roma: oggi pioggia e schiarite, Martedì 14 nubi sparse, Mercoledì 15 pioggia e schiarite.

Meteo Roma del 16-04-2026 ore 19:15meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole in transito con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto ... romadailynews.it

Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempoResidua instabilità per tutta la giornata di giovedì, poi anticiclone in rinforzo e tempo più soleggiato fino al weekend ... romatoday.it

Temporale LIVE su Tivoli in avvicinamento sui quartieri nord di Roma. Video del nostro Busho Parlavecchio da Nuovo Salario. Segui Meteo Lazio - facebook.com facebook

Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo ift.tt/gIxNP8F x.com