Meteo le previsioni in Campania per giovedì 16 aprile 2026

Per giovedì 16 aprile 2026, le previsioni in Campania indicano nubi sparse alternate a schiarite lungo tutta la giornata. In particolare, nella provincia di Avellino, si attendono condizioni di nuvolosità variabile con schiarite che aumentano nel corso della sera. Non sono previste precipitazioni durante tutto il giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 16 aprile 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2843m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2844m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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