Mestre le donne riprendono le strade | marcia per la sicurezza

Martedì 14 aprile, un gruppo di circa venti donne ha percorso le vie centrali di Mestre, partendo dalla stazione, con l’intento di richiamare l’attenzione sulla questione della sicurezza e della libertà di movimento nelle aree pubbliche della città. La marcia è stata organizzata sotto la guida di una docente, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di un ambiente urbano più sicuro e accessibile.

Martedì 14 aprile, un gruppo di venti donne guidate dalla professoressa Da Villa ha attraversato il centro di Mestre partendo dalla stazione, con l’obiettivo di rivendicare la sicurezza e la libertà di movimento nelle strade cittadine. L’iniziativa, denominata Donne che camminano, ha la partecipazione di Alvise Ferialdi, esponente dei gilet arancioni, insieme a membri del gruppo Buongiorno Marghera impegnati nelle passeggiate del venerdì. Il percorso tra solidarietà commerciale e supporto sociale. Le partecipanti alla manifestazione hanno tracciato un itinerario che ha toccato punti nevralgici della zona centrale, trovando un riscontro inaspettato nel tessuto economico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mestre, le donne riprendono le strade: marcia per la sicurezza La Grande Chartreuse : le mystère des moines enfin dévoilé | Trésors du Patrimoine Notizie correlate California, la marcia a sostegno dei miliardari per le strade di San FranciscoUna proposta di tassa sui miliardari in California ha scatenato un putiferio politico nella Silicon Valley, con i titani della tecnologia che... In marcia con manette e tute arancioni: il corteo Pro-Pal sfila per le strade di MilanoIn testa diverse persone vestite con tute arancioni da detenuto e manette ai polsi (a simboleggiare la richiesta di liberazione dei prigionieri...