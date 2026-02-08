A San Francisco centinaia di persone scendono in piazza per manifestare a sostegno dei miliardari. La protesta si svolge in risposta alla proposta di tassare i ricchi della Silicon Valley, che ha scatenato polemiche e minacce di fuga da parte dei grandi nomi della tecnologia. La manifestazione mette in luce le tensioni tra chi vuole redistribuire la ricchezza e chi teme di perdere i propri profitti.

Una proposta di tassa sui miliardari in California ha scatenato un putiferio politico nella Silicon Valley, con i titani della tecnologia che minacciano di lasciare lo Stato. Così, un piccolo gruppo di manifestanti ha organizzato a San Francisco una marcia a sostegno dei miliardari. “Hanno lasciato lo Stato e stanno portando con sé i loro soldi”, dicono i partecipanti che si sono riuniti davanti al municipio. Un grande sindacato del settore sanitario sta cercando di presentare agli elettori una proposta che imporrebbe una tassa una tantum del 5% sul patrimonio dei miliardari – inclusi titoli azionari, opere d’arte, attività commerciali, oggetti da collezione e proprietà intellettuale – per compensare i tagli ai finanziamenti federali ai servizi sanitari per le persone a basso reddito firmati dal presidente Donald Trump lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - California, la marcia a sostegno dei miliardari per le strade di San Francisco

