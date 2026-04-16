A Messina è stata completata una casa confiscata alla criminalità organizzata, destinata a ospitare una famiglia che attualmente vive in baraccopoli. L’appartamento si trova in una zona della città e rappresenta il primo alloggio recuperato in un progetto di riutilizzo degli immobili confiscati. La famiglia interessata potrà trasferirsi a breve, lasciando le condizioni precarie delle baracche.

Un appartamento confiscato alla criminalità organizzata a Messina è finalmente pronto per accogliere una famiglia che vive nelle baraccopoli. L’immobile, oggetto di interventi strutturali per garantire i requisiti di sicurezza necessari, passa ora nelle mani del soggetto attuatore ArisMe, che gestirà la distribuzione secondo le graduatorie già esistenti. Il completamento dei lavori di ristrutturazione da parte dell’impresa incaricata segna il primo passo operativo di un piano più ampio coordinato dalla Struttura commissariale per il risanamento. Dopo i sopralluoghi tecnici effettuati dagli uffici competenti, l’alloggio è stato ufficialmente consegnato per permettere l’assegnazione ai nuclei familiari censiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: dalla mafia alle baracche, la prima casa è pronta

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