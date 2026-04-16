Meret può salutare | lui al posto di Sommer all’Inter

Secondo fonti vicine al settore, l’Inter sta considerando di sostituire il portiere attuale con Alex Meret, che potrebbe arrivare come alternativa a un altro giocatore. La società nerazzurra avrebbe avviato trattative per definire i dettagli dell’operazione, mentre il portiere attuale sembra vicino a lasciare la squadra. La decisione avviene in un momento di mercato ancora in evoluzione, con diverse opzioni sul tavolo.

Non si tratta ancora di una trattativa avanzata, ma i segnali sono chiari: il club milanese sta valutando diverse opzioni per la porta e tra queste è spuntato proprio il nome dell’estremo difensore azzurro. Un profilo che piace per esperienza, affidabilità e conoscenza del campionato italiano. Dal canto suo, il Napoli non considera Meret incedibile. La società partenopea sarebbe infatti disposta ad ascoltare eventuali offerte, a patto che siano ritenute congrue. La valutazione del cartellino si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe rendere l’operazione interessante anche dal punto di vista economico per il Napoli. Molto dipenderà anche dalle strategie future dei due club.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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