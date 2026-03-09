Meret può salutare | fissato il prezzo

Il club ha stabilito un prezzo per il portiere, che potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. Dopo aver trascorso diversi anni nel Napoli, Meret potrebbe essere venduto se si concretizzasse un’offerta adeguata. La decisione di fissare una cifra rappresenta un passo importante nel futuro del giocatore e della squadra. La situazione rimane in attesa di sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro di Alex Meret al Napoli potrebbe cambiare a fine stagione. Dopo diversi anni in maglia azzurra, il portiere friulano potrebbe salutare la squadra e iniziare una nuova avventura Secondo le ultime voci di mercato, il suo agente si starebbe già muovendo per capire se ci siano squadre interessate. Non c’è ancora nulla di deciso, ma l’idea è quella di guardarsi intorno e valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Meret è a Napoli da tempo e i tifosi lo conoscono bene. In questi anni ha difeso la porta azzurra in tante partite importanti, con parate decisive e momenti da protagonista. Però nel calcio le cose cambiano in fretta e anche chi è stato a lungo in una squadra può decidere di cambiare aria, specialmente se sono varie le stagioni in cui ti ritrovi a dover lottare con una folta concorrenza. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

